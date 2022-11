Disparos aconteceram na cidade de Aracruz na manhã desta sexta-feira, 25; governador Renato Casagrande determinou investigação do caso

Duas escolas da cidade de Aracruz, região Norte do Espírito Santo, foram alvos de ataques a tiros na manhã desta sexta-feira, 25, deixando mortos e feridos. A informação foi confirmada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em publicação nas redes sociais.

De acordo com ele, os disparos aconteceram na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti e uma escola particular do município. Uma investigação da secretaria de Segurança e da Educação apura a invasão aos colégios.

“Com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas Escolas Primo Bitti e Darwin, em Aracruz. Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas”, afirmou Casagrande.

O primeiro ataque teria acontecido por volta das 9h49 desta sexta, segundo imagens captadas por câmeras de segurança e compartilhadas nas redes sociais. Nas gravações é possível ver o momento em que um jovem invade um dos colégios vestido roupa e chapéu camuflado e usando uma máscara para tampar o rosto.

Segundo informações da Gazeta do Espírito Santo, que citam o Capitão Alexandre, do 5º Batalhão da Polícia Militar do Estado, a corporação já confirmou a morte de três pessoas no ataque e há pelo menos oito feridos.

Ainda segundo o capitão, o adolescente foi identificado como um aluno do turno vespertino da Escola Estadual Primo Bitti. Agora, a Polícia Militar e a Polícia Civil preparam cerco para prender o autor dos disparos.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, confirmou na tarde desta sexta-feira (25), a prisão do jovem que atirou em duas escolas da cidade de Aracruz. "Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã". afirmou ele por meio das redes sociais.

Casagrande afirmou ainda que haverá luto oficial de três dias em decorrência das mortes. "Perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos", escreveu.