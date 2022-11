A Prefeitura de Alta Floresta realizou na manhã desta sexta-feira, dia 25 de novembro, no Parque dos Pioneiros no Setor H/J a abertura da programação de eventos alusivos ao Dia do Pioneiro.

Para homenagear as famílias dos pioneiros desbravadores, a Secretaria Municipal de Cultura e Juventude preparou uma placa com mensagem de agradecimento e reconhecimento. Após o café da manhã, as famílias pioneiras participaram do plantio de árvores.

O evento contou com a presença de vários pioneiros, secretários municipais, o prefeito Valdemar Gamba, a primeira-dama Vila Boaro Gamba, secretários e diretores municipais e os vereadores Oslen Dias dos Santos, o Tuti, presidente da Câmara Municipal, Francisco Ailton dos Santos, Adelson da Silva Rezende e Derci Paulo Trevisan, o Pitoco.