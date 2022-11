O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Comarca de Alta Floresta promoveu a formação de facilitadores de círculos de paz entre os dias 21 e 25 de novembro. Esta foi a primeira formação realizada pela comarca, que contou com a participação de 18 pessoas, sendo profissionais da área de educação do município e de cidades vizinhas, como Carlinda, Paranaíta e Nova Bandeirantes.

De acordo com a juíza coordenadora do Cejusc, Janaina Rebucci Dezanetti, a troca de ideias foi muito produtiva e proveitosa entre os participantes. “Foi muito bom, tivemos o encerramento hoje, todos muito animados para colocar essa ferramenta em prática, trazer a construção de soluções pacíficas, ampliar diálogo, tolerância, escuta ativa. É uma importante ferramenta da Justiça Restaurativa, desse caminho de construção de paz e soluções adequadas”, expressou a magistrada.

O foco inicial dos círculos de paz em Alta Floresta será dado para o ambiente escolar, mas também será trabalhado com pessoas do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), do Fórum e das forças de segurança. “As perspectivas são muito boas”, completa a juíza Janaina.

Após a formação teórica feita pelo grupo, terá início na sequência a realização de um estágio formado por três círculos de paz por dupla e um círculo supervisionado. Tivemos a introdução ao tema por meio do Nugjur, apresentação, estamos iniciando esse caminho em Alta Floresta e com ótimas perspectivas de aplicar aqui e na região.

