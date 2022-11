O prefeito Valdemar Gamba prestigiou na noite de sexta-feira (25.11) a cerimônia de formatura da 27ª turma de instrução do Tiro de Guerra 09-001. O evento marcou o encerramento do ano de instrução da Turma Bicentenário da Independência e contou com a presença de familiares e amigos dos atiradores.



Autoridades militares e civis receberam das mãos do prefeito Valdemar Gamba e do Subtenente Mário Henrique Crisóstomo de Carvalho, Chefe da Instrução do Tiro de Guerra 09-001, o diploma de amigo do Tiro de Guerra por prestarem relevantes serviços ao TG.



A cerimônia também marcou a promoção de Cabo de 2ª categoria, a entrega de diplomas aos monitores e atiradores que se destacaram no corrente ano de instrução e entrega da moeda comemorativa da 27ª turma de instrução comandada pelo Subtenente Sérgio Luiz Hendges, instrutor do TG 09-001.



A formatura contou ainda com a presença do Diretor do IFMT, Marcos Luiz Peixoto Costa, do Major Evandro Dias, Diretor da Escola Estadual Militar Dom Pedro II Vitória Furlani da Riva, do Major Junior Cleiton de Araújo Cunha, subcomandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, da Diretora da CDL de Alta Floresta, Elsa Maria Lopes dos Santos. da Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Mariney Viana de Araujo Munhoz, e do Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Pedro Henrique Silva Salustiano.



Para o Prefeito Valdemar Gamba o Tiro de Guerra exerce um importante papel no município e proporciona experiência bem-sucedida entre o Exército Brasileiro e a Sociedade Brasileira, representados pelo poder público municipal e pelos milhares de cidadãos brasileiros que ingressam nas fileiras do Exército anualmente.