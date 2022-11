Na noite de terça-feira, dia 29 de novembro, o Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato Grosso (Simenorte), elegeu sua nova diretoria para o biênio 2023/2025. O Simenorte tem os municípios de Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta, em sua área de ação.

A partir de janeiro de 2023, o Simenorte terá como presidente o empresário Ednei Blasius. “Estou feliz por estar novamente a frente de uma entidade como o Simenorte. Sinto-me honrado e sei da minha responsabilidade”, disse.

Ednei Blasius já foi presidente do Simenorte em outras duas oportunidades. Ele esteve como presidente no período de 2017/2019 e 2019/2021. “Quero agradecer ao Frank pelo excelente trabalho que ele fez como presidente. Vou assumir a presidência e quero dar continuidade em várias ações que já foram realizadas. O Simenorte é forte e continuará forte”, explica.

Além de ser um empresário de sucesso no setor de base florestal, em seus dois primeiros mandatos, Blasius destacou-se por sua dedicação e busca pelo melhor para o Simenorte e seus associados. “O Simenorte cresceu e vamos manter esse crescimento. Podem contar com meu esforço e dedicação. O Frank deixará um legado que vamos manter”, argumenta.

Ao finalizar, o novo presidente deixa um recado para os associados do Simenorte e para os municípios da área de ação da entidade. “Quero dizer que vamos estar lado a lado com os empresários do setor de base florestal. Vamos dar continuidade as nossas ações de responsabilidade social nos municípios da nossa área de ação. O Simenorte sempre esteve ao lado dos empresários do setor de base florestal e isso irá continuar”, finaliza.