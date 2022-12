Conforme Portaria 1070 de 30 de setembro de 2022, o expediente desta sexta-feira (02) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e das 79 comarcas será das 7h30 às 13h30, em virtude do jogo da Seleção Brasileira de Futebol contra Camarões na primeira fase da Copa do Mundo 2022.

Os prazos processuais, administrativos e judiciais serão suspensos, de acordo com a Portaria 1154 de 27 de outubro de 2022. Já as medidas de caráter urgente serão apreciadas pelo plantão do judiciário, conforme outros atos normativos que estão em vigor.

Copa 2022

A competição é organizada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), começou em 20 de novembro a se encerra em 18 de dezembro, no Catar (Qatar), país do Oriente Médio, na península arábica, envolvido pelo Golfo Pérsico.

A seleção brasileira, cabeça de chave do Grupo G, já encarou a Sérvia, no dia 24 de novembro, vencendo por 2x0. E derrotou a Suíça, no dia 28 de novembro, pelo placar de 1x0. Para garantir o primeiro lugar do Grupo G, o Brasil só precisa de um empate para não ser alcançado pela Suíça, que enfrentará a Sérvia no mesmo dia.

O regulamento do torneio prevê que as melhores seleções de cada grupo da competição serão os classificados para a próxima fase. O primeiro colocado de uma chave enfrenta o segundo colocado da outra.

Caso termine na primeira posição do grupo, a seleção brasileira jogará as oitavas de final no dia 5 de dezembro (segunda-feira). Se ficar na segunda colocação, o Brasil entrará em campo no dia 6 de dezembro (terça-feira).

Já os próximos jogos do Grupo G – da seleção brasileira – e do Grupo H irão definir quando será a partida dos brasileiros na próxima fase. Nas oitavas, o Brasil terá pela frente Portugal, Gana, Coreia do Sul ou Uruguai.