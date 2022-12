Uma réplica de esqueleto de dinossauro de 20 metros de comprimento e 3,5 metros de altura, considerada a maior do Brasil, passa a integrar o acervo do Museu de História Natural de Mato Grosso na próxima semana. A obra foi criada pelo artista Carlos Scarpini, e ficará exposta na área verde do espaço cultural, a partir da próxima quinta-feira (08.12).



Trata-se de uma réplica de dinossauro do grupo saurópode, conhecidos por serem herbívoros e terem pescoços longos. O esqueleto reproduz uma espécie que viveu há 85 milhões de anos em Mato Grosso.

Além do saurópode, o acervo do Museu de História Natural também inclui uma réplica do carnívoro Pycnonemosaurus nevesi, que possui 2,20 metros de altura e 7 metros de comprimento. Ambas foram criadas pelo paleoartista Carlos Scarpini, que já foi responsável pela elaboração de 11 acervos no Brasil e no exterior.



“O público vai se encantar com esse gigante e esperamos que ele desperte ainda mais o interesse das pessoas pela ciência, já que será a maior réplica osteológica do Brasil. Nossa expectativa é colocar o Museu de História Natural como referência turística da região”, destaca a curadora Vitória Ramirez Zanquetta.





Carlos Scarpini/Acervo MHNMT

Segundo Enir Maria Silva, coordenadora do Museu, a exposição do novo dinossauro é um projeto que está sendo desenhado há algum tempo, por se tratar de um animal que viveu há milhões de anos em Mato Grosso.

“Em 2008, fiz parte da equipe que realizou escavações na comunidade de Jangada Roncador, em Chapada dos Guimarães, onde encontramos registros fósseis desse dinossauro. Desde então, os fósseis fazem parte do acervo do Museu, e agora, com a réplica em tamanho real, estamos muito felizes em compartilhar esses conhecimentos científicos com os visitantes”.



Além das réplicas de dinossauros, o Museu possui exposições permanentes de paleontologia e arqueologia, acervo indígena e peças históricas da Casa Dom Aquino. O espaço cultural é localizado em uma ampla área verde próxima ao rio Cuiabá, e oferece café, loja de artesanato e parquinho. (Com informações da assessoria do Museu)



João Felipe-Secel/MT