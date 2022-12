O fluxo de veículos será interditado na BR-364, em Nobres (km 568), para atividade de detonação de rocha realizada pela mineradora Britamix. O pedido de interdição da pista foi feito à Polícia Rodoviária Federal e contará com apoio da Concessionária Rota do Oeste. O bloqueio da rodovia está previsto para esta quarta-feira (07.12.2022), às 16h, e deve ter duração aproximada de 30 minutos.

A PRF destaca que a medida tem caráter preventivo e visa garantir a segurança viária, visto que a operação de detonação gera grande volume de poeira que pode reduzir e prejudicar totalmente a visibilidade dos motoristas. A Rota do Oeste vai disponibilizar equipes operacionais para atuar na interdição e orientação dos condutores. A liberação do tráfego de veículos ocorrerá quando a segurança estiver restabelecida.

As informações atualizadas sobre as condições de trafegabilidade em todo o trecho sob concessão da Rota do Oeste podem ser obtidas via 0800 065 0163. O setor operacional funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.