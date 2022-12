Com uma programação pensada para toda a família, a prefeitura de Alta Floresta, por meio do programa Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, lançou na noite de domingo (05) o Natal Eu Amo Alta Floresta. Com uma iluminação natalina concentrada na Praça da Cultura e nas principais avenidas do município, a praça ainda conta com a Casa do Papai Noel.

O Natal Eu Amo Alta Floresta foi cuidadosamente pensado para toda a população e visitantes. Com oito arcos de luz na travessa entre o paço municipal e a Praça da Cultura, no espaço ainda estão instalados uma bola e uma caixa de presente de luz.

Com a participação de centenas de pessoas, o prefeito Valdemar Gamba lembrou das dificuldades encontradas em 2021, seu primeiro ano enquanto gestor, para garantir um natal iluminado, destacando que neste ano de 2022, foi reaproveitada a árvore de natal e aumentados os pontos de luz nas avenidas do município. “Tudo isso para que a gente consiga trazer o clima natalino e a gente consiga alegrar nossas crianças, adultos, toda a nossa população de Alta Floresta e nossa região. Muita gente aqui na abertura participando, toda essa movimentação, temos a certeza que ficando todo esse mês, vamos ter uma grande participação de nossa população e levando o clima natalino”, apontou Gamba.

O projeto natalino é organizado pelo Programa Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, que tem como mentora a primeira dama do município, Vilma Boaro Gamba, que destacou a importância de ter constituído família no município e ter a oportunidade de contribuir e proporcionar momentos mágicos principalmente para as crianças. “O carinho é bastante, meus filhos nasceram aqui em Alta Floresta, estou construindo netos em Alta Floresta, são todos alta-florestenses, é muito gratificante a gente correr atrás de fazer esse trabalhando garantindo um natal mais feliz para a criançada e todo mundo.

O lema do natal esse ano é Eu Amo Alta Floresta, e com as parcerias da JMD e do Sicoob, a gente pôde trazer mais enfeites para Alta Floresta, o símbolo do natal é a magia, é poder se divertir, poder contar com Papai Noel, de acreditar que podemos ter bons momentos aqui na praça da cultura”, destacou a primeira dama.

A Casa do Papai Noel está aberta todos os finais de tarde para visitação, aos finais de semana, entre sexta-feira e domingo, o Papai Noel estará na casa no horário entre às 18h e às 21h disponível para receber toda a população para registros fotográficos.