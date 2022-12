Um garoto de 15 anos foi resgatado no final da tarde de quinta-feira (8), pelo Corpo de Bombeiros, após ser encontrado aos fundos de uma residência no setor B, região central de Alta Floresta. De acordo com a guarnição, o solicitante informou que dentro de seu quintal, havia chegado um rapaz pelos fundos, onde tem uma área de mata, apresentando vários ferimentos pelo corpo.

No local da ocorrência a vítima estava deitada em decúbito ventral, consciente e orientado, relatando que apanhou de várias pessoas criminosas, por não pagar uma dívida de dez reais, e que ainda atiraram nele, porém não acertaram.

A vítima apresentava suspeita de fratura no braço esquerdo, foi feita a imobilização do braço, curativos e caminhada ao Hospital Regional. O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil.