Loja de vestuário, cama, mesa e banho move processo de recuperação com dívidas de R$ 1,9 milhão

O juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis (216 KM de Cuiabá) convocou a assembleia geral de credores da Oba Oba Center – loja de vestuário, cama, mesa e banho localizada em Campo Verde (136 KM da capital) -, que move um processo de recuperação judicial.

A organização tem dívidas de R$ 1,9 milhão. Segundo uma publicação desta terça-feira (6), a assembleia de credores deve ocorrer em 7 de fevereiro (primeira convocação) e 14 de fevereiro (segunda convocação), ambos do ano de 2023.

No ato, que reunirá os credores da Oba Oba Center, o plano de recuperação poderá ser aceito, modificado ou rejeitado. Neste último caso a justiça decreta a falência da organização. Italo Celso Marcucci e José Roberto Machado Marcucci, pai e filho respectivamente, apontam que a empresa Marcucci & Cia LTDA, que atua sob o nome fantasia Oba Oba Center, iniciou suas atividades em Campo Verde no ano de 2009.

Os empresários relatam que chegaram a contar com 28 funcionários e atualmente possuem 12 colaboradores.

Especializada na venda de artigos de vestuário, cama, mesa, banho, calçados e acessórios, a empresa narra que esteve em constante crescimento até seu ápice de faturamento no ano de 2013. A partir daí, em razão das altas inflacionárias, a forte concorrência tanto no mercado local quanto principalmente com as grandes varejistas de vendas online, seu faturamento passou a diminuir gradualmente.

A empresa lembra que buscou aumentar o faturamento e expandir os negócios, abrindo uma filial em Paranatinga (362 KM de Cuiabá), em agosto de 2019, com 10 funcionários. No pedido de recuperação judicial, a Marcucci aponta que a pandemia impactou significativamente nos negócios, que além de diminuir as vendas fez aumentar a inadimplência dos clientes.

“A partir de 2020, com a chegada da pandemia e o fechamento de lojas, ocasionados por lockdown, as vendas e consequentemente o faturamento da empresa despencou severamente, tendo os clientes deixado de ir até o estabelecimento físico para realizar compras, os quais priorizaram a aquisição de itens básicos, e deram preferência para as aquisições online”, diz trecho do pedido.