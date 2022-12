Forças Espaciais americanas assumem a tarefa de monitorar, detectar e rastrear mísseis norte-coreanos

Forças dos Estados Unidos na Coreia do Sul lançaram uma nova unidade de forças espaciais nesta quarta-feira (14), enquanto os sul-coreanos intensificam os esforços para combater melhor as crescentes ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte.

As Forças Espaciais dos EUA na Coreia do Sul possuem a tarefa monitorar, detectar e rastrear mísseis, bem como reforçar a capacidade espacial geral das forças armadas. A unidade será liderado pelo tenente-coronel Joshua McCullion.

O comandante das Forças dos EUA na Coreia, general Paul LaCamera, disse que a unidade aumentará a capacidade dos americanos de garantir a paz e a segurança na península coreana e no nordeste da Ásia. “Os militares dos EUA são mais rápidos, mais bem conectados, mais informados”, disse LaCamera em uma cerimônia na Base Aérea de Osan, na cidade sul-coreana de Pyeongtaek.

Seul e Washington estão tentando aumentar a cooperação de segurança para deter a Coreia do Norte, que neste ano testou mísseis balísticos intercontinentais capazes de atingir o continente americano.