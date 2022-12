A Secretaria Municipal de Assistência Social de Alta Floresta, mais uma vez foi contemplada pela Campanha Vem Ser Mais Solidário – MT, do Governo do Estado. Nesta segunda-feira (12) chegaram 900 cestas básicas, podendo assim, atender um número maior de famílias em situação de vulnerabilidade.

Conforme a secretária de Assistência Social e Cidadania, Mariney Munhoz, as famílias contempladas com as cestas básicas foram selecionadas de acordo com o cadastro único, aquelas que já são acompanhadas pelos serviços socioassistenciais e as demandas espontâneas. "Quero agradece o prefeito Chico Gamba e a primeira dama do estado, que proporciona essa oportunidade de podermos estar ajudando essas famílias, com essas cestas poderemos auxiliar nesse período de final de ano essas famílias em vulnerabilidade".

As cestas básicas são compostas por produtos alimentícios, produtos de higiene pessoal e de limpeza.