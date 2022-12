Atividade é gratuita e contará com treino funcional, MAT pilates e aula de ritmos

O Sesc Alta Floresta fecha as atividades de 2022, nesta sexta-feira (16), às 18h30, com o ‘Aulão de Despedida’ que ofertará aos alunos a oportunidade de testar seus limites no treino funcional, MAT pilates e aula de ritmos. A participação é gratuita e não é necessário fazer inscrição. A iniciativa integra o projeto ‘Sesc em Ação’.

O ‘funcional’ é compreendido como um esporte coletivo, com atividades que estimulam as capacidades físicas, habilidades motoras e fundamentos técnico-táticos, além de promover a socialização e integração dos participantes.

O diferencial do MAT pilates está no fato de ser uma modalidade nos quais os exercícios são praticados individualmente, sem uso de aparelhos, apenas com acessórios. Os movimentos têm função principal de tonificar e alongar a musculatura.

Já a aula de ritmos, combina coreografias simples, inspiradas em vários estilos musicais, com foco no condicionamento cardiovascular e físico de modo geral. A classificação indicativa é para pessoas a partir de 14 anos de ambos os sexos. Os instrutores responsáveis pela atividade serão a Raquel Monteiro Vaz e o Rone Claro Ortis

