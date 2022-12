O movimento de automóveis na BR-163/MT começa a subir nesta sexta-feira (23) em decorrência das festas comemorativas do Natal. Para a mesma data, a Concessionária Rota do Oeste prevê o início da redução na presença dos veículos de carga que percorrem o trecho sob concessão, de Itiquira a Sinop. Para este feriado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não prevê restrição de tráfego no trecho.

A Rota do Oeste estima que o aumento no fluxo de veículos de passeio ocorra na sexta-feira (19%) e na segunda-feira (68%), datas de ida e de retorno do feriado natalino. Para o sábado e o domingo, a Concessionária espera um tráfego mais moderado com redução de 38% e 18% de automóveis, respectivamente.

Por outro lado, conforme ocorre naturalmente durante os feriados prolongados e comemorativos na BR-163/MT, a previsão é de redução no tráfego dos veículos pesados na sexta-feira (-21%), sábado (-47%) e domingo (-38). Já na segunda-feira (26), o transporte de carga retorna com força total e pode apresentar um aumento de até 158% em relação ao fim de semana.

Apesar de existir a previsão de redução de tráfego das carretas e caminhões na BR-163/MT, o diretor de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, chama a atenção de todos os motoristas que pretendem viajar pela rodovia para o intenso fluxo registrado no trecho independentemente do dia do ano e para a importância de seguir as leis de trânsito e a sinalização.

“Quando falamos em redução de ‘pesados’ na rodovia, não estamos afirmando que elas não estarão circulando. Existe uma previsão de queda no fluxo deste tipo de veículo, mas ainda assim eles seguem muito presentes no trecho da BR-163, que é dominado pelo transporte de cargas. Então, pedimos que atenção siga sempre redobrada, com foco na direção defensiva, respeito às leis de trânsito e sinalização”, orienta o diretor.

Ferreira chama a atenção para o perigo das ultrapassagens forçadas, ultrapassagens em locais proibidos, uso de celular durante a condução de veículos e a embriaguez ao volante. “Esses são os comportamentos mais letais do trânsito, dentro e fora das cidades. Na rodovia, ganha um potencial lesivo diante das velocidades empregadas pelos veículos. Então, pedimos aos motoristas que sejam cautelosos. Estamos em um período de festa familiar, de muitas pessoas trafegando com crianças para ver seus entes queridos. Viajem com calma e cheguem seguros ao destino”.

Se precisar, chame a Rota - Todas as equipes da Rota do Oeste seguem presentes ao longo do trecho de concessão para prestar todo o auxílio necessário aos usuários. São centenas de funcionários e uma frota com mais de 70 veículos para realizar os atendimentos voltados aos usuários.

O suporte pode ser acionado via 0800 065 0163, que funciona 24 horas por dia. Além de solicitar atendimento, neste canal de contato os motoristas podem obter informações momentâneas sobre as condições de tráfego, intervenções na rodovia, condições climáticas, entre outros.

Antes de seguir viagem, verifique

Quantidade de combustível e o marcador

Condições e calibragem dos pneus

Funcionamento e paletas dos limpadores de para-brisa

Nível de água

Condições dos freios

Sistema de sinalização – setas, luz de freio, faróis

Segurança nunca é demais

Siga as leis de trânsito

Respeite a sinalização

Programe a viagem

Crianças devem ser transportadas em assentos específicos para a idade

Animais sempre viajam em caixas de transporte

Use o cinto de segurança

Não use o celular, enquanto dirige

Não beba e dirija

Não ultrapasse em local proibido