Com investimentos para a melhoria contínua para utilização de sistemas e melhor desempenho da prestação de serviço em todas as comarcas do Estado, o Poder Judiciário de Mato Grosso avançou na infraestrutura de Tecnologia da Informação. Melhoria da velocidade de internet e novos equipamentos para comarca de Alta Floresta foram ações que impactaram positivamente no trabalho de magistrados(as) e servidores(as).

São entregas importantes realizadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça nestes últimos dois anos em sintonia com os esforços constantes da Administração para tornar os serviços mais céleres e eficientes.

Foram feitos investimentos em links que aumentam a capacidade de navegação na internet. Esse é um grande avanço já que em comarcas mais distantes a conexão de internet oscila muito em razão da infraestrutura limitada oferecida pelas concessionárias.

A ampliação da velocidade da internet, que melhora o uso dos sistemas, passou de 34 Megabites para 50 Megabites na comarca de Alta Floresta. Com informações da Assessoria de Comunicação da Presidência do TJMT