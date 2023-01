Prefeito Osmar de Paranaíta destaca importância do Censo do IBGE para garantir ao município, recursos nas áreas prioritárias como saúde, educação e assistência social

Após reunião e ao avaliar os números prévios do Censo 2023, em que Paranaíta aparece com pouco mais de 11 mil moradores, o prefeito Osmar Moreira reforçou a importância do atendimento aos recenseadores do IBGE na reta final do processo de recenseamento.

O gestor destacou que a participação da população é fundamental e a redução preocupa a Prefeitura, porque o município pode perder recursos importantes, que está diretamente ligada ao número de habitantes, e pode diminuir recursos em áreas prioritárias.



O Prefeito Osmar destaca que a expectativa é de pelo menos 13 mil habitantes, conforme dados da saúde, educação e assistência social e demostrou preocupação com os dados parciais com redução da população.



O Prefeito Osmar acompanhado pela secretária de saúde Andréia Reis e pela agente censitária Adriele Georg convocaram a população a ser um agente de busca, que se conhecer alguém que não foi recenseado, que fale da importância e avise que o Censo ainda está sendo feito e que entre em contato com o IBGE.



Quem não foi recenseado tem à disposição um número telefônico para chamada e whatsapp, basta entrar em contato para agendar a visita do recenseador ou solicitar a ida do mesmo à residência, se o morador preferir pode procurar a equipe do IBGE que está atendendo no CRAS. O número de chamada e WhatsApp: (65) 99627-5974