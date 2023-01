Com a desmobilização do local, pessoas foram encaminhadas na manhã desta segunda para a superintendência da PF em Brasília

Aproximadamente 1.200 pessoas que resistiam à desmobilização do acampamento em frente ao Quartel-General (QG) do Exército foram retiradas do local e detidas, na manhã desta segunda-feira (9). Os manifestantes são conduzidos em cerca de 40 ônibus comuns do Governo do Distrito Federal à Superintendência da Polícia Federal (PF).

A reportagem do R7 acompanha a movimentação e a chegada de mais ônibus para transportar os detidos. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) iniciou a desocupação do acampamento por volta das 8 horas da manhã. Os manifestantes tiveram uma hora para realizar a desocupação voluntária e o descumprimento acarretou nas retenções.

Nos ônibus, os manifestantes são levados para uma averiguação e conferência de identidade para checar se há relação entre eles e as invasões em prédios públicos que aconteceram no domingo (8).

A operação da PMDF cumpre a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que deu o prazo de 24 horas para a desmobilização do acampamento. Na mesma decisão, o magistrado afastou do cargo o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).