Serviço será realizado em toda a vicinal e do outro lado do Rio Teles Pires até a Gleba Rio Azul. Pedido também havia sido feito pelos moradores daquela região

A Energisa, concessionária de energia elétrica, iniciou nos últimos dias o serviço de limpeza das faixas de domínio da Vicinal Quinta Oeste, no Setor Oeste, na zona rural do município de Alta Floresta.

O serviço foi um pedido feito ainda em 2022 pelo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Oslen Dias dos Santos – Tuti (PSDB), após receber reivindicações dos moradores da vicinal e da Gleba Rio Azul, que fica localizada do outro lado do Rio Teles Pires.

Nesta semana, o vereador Tuti percorreu a vicinal para verificar a execução do serviço e explicou que a limpeza das faixas de domínio em baixo da rede de energia elétrica vai dar mais segurança e evitar acidentes.

“Este é um serviço que nós cobramos juntamente com os moradores e que agora a concessionária Energisa está executando. Então, será feito a limpeza de toda a faixa de domínio da vicinal Quinta Oeste e também do outro lado do Rio Teles Pire”, frisou Tuti.