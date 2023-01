Vencedora ficará responsável pela reciclagem das sucatas e veículos inservíveis que foram apreendidos há mais de um ano e não foram reivindicados pelos proprietários

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) realiza no próximo dia 24 de janeiro, às 9h, uma licitação para a escolha de uma empresa que vai fazer a reciclagem de veículos que foram removidos, recolhidos ou apreendidos pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e não possuem mais condições de transitar pelas vias públicas. Os carros e motocicletas estão parados nos pátios do órgão e não foram reivindicados pelos proprietários no prazo de um ano.

A empresa vencedora ficará responsável pela separação, descontaminação, prensagem, pesagem e reciclagem das sucatas e veículos inservíveis. A estimativa é reciclar cerca de 880 mil kg de materiais.

Nos últimos quatro anos de gestão, o Governo de Mato Grosso, por meio do Detran-MT, reciclou mais de 28 mil veículos inservíveis e realizou seis leilões de quase 5 mil motocicletas, automóveis, caminhonetes e ciclomotores, limpando diversos pátios da autarquia em Cuiabá e no interior, além de pátios de agências municipais e das delegacias da Polícia Judiciária Civil.

“O trabalho de reciclagem é contínuo para manter os pátios sempre organizados, evitando a superlotação de veículos. Nossa meta, desde o início da atual gestão, era buscar uma solução eficiente para promover a limpeza desses pátios e a destinação correta dos materiais poluentes, preservando, desta forma, a saúde pública e o meio ambiente”, afirma o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.

Os donos dos veículos que serão reciclados foram notificados com antecedência pelo Detran-MT, mas, muitas vezes, não providenciam a regularização e a retirada do veículo antes do prazo de 12 meses.

O processo de descontaminação inicia com a retirada da bateria, óleo, combustível e pneus, dando à empresa responsável a destinação exigida para cada material. Só então é feita a compactação, pesagem e envio do material para reciclagem. Após o processo de reciclagem, o Detran-MT realiza a baixa definitiva do cadastro do veículo, para evitar novos débitos destes veículos nos anos seguintes.

Mais informações sobre a licitação pelo telefone (65) 3615-4741 ou pelo e-mail: [email protected]