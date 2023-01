Em Mato Grosso, desde os acontecimentos do último domingo (08), as operações de fiscalização foram intensificadas. O efetivo foi reforçado com equipes especiais e direcionado para pontos críticos, e assim permanecerá até quando for necessário.

Cidades que já foram cenários de manifestações ou de atos terroristas receberam um reforço ainda maior, como Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Uma atenção especial está sendo dada também aos veículos de transporte de passageiros. Do dia 08 pra cá, foram mais de 200 ônibus fiscalizados.