Paraquedas lúdico, ovo na colher e um super campeonato de pebolim são algumas das atividades

O Sistema Fecomércio-MT por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc-MT) promove, entre os dias 19 e 3 de fevereiro, a programação do ‘De Férias no Sesc’ em seis unidades. O Sesc Alta Floresta recebe as atividades de 23 janeiro à 3 de fevereiro, no período vespertino.

A proposta é levar as crianças a enxergarem o mundo além das ‘telas’. Paraquedas lúdico, ovo na colher e um super campeonato de pebolim são algumas atividades que a programação ‘De Férias com o Sesc’ em Alta Floresta realizará para o público infantil.

“A programação é diversa e leva as crianças a conhecer o universo das artes, esportes e saúde com uma linguagem acessível, repleta leveza e de forma divertida”, afirma o diretor do Sesc-MT, Carlos Rissato

Às 15h, haverá um intervalo entre as atividades e será ofertado um lanche para as crianças. A participação é gratuita e as atividades dispensam a necessidade de inscrição antecipada. Os locais e horários estão disponíveis no site: www.sescmt.com.br.

Sobre o Sesc-MT

O Sesc-MT promove ações socioeducativas destinadas ao bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, de seus familiares e da comunidade em geral há 75 anos.

As ações desenvolvidas estão distribuídas nos seguintes programas: educação, saúde, cultura, lazer a assistência. Atualmente, o Sesc-MT administra 22 unidades fixas no estado e quatro unidades móveis que circulam pelos municípios do interior.

O Sistema ‘S’ do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

CONFIA A PROGRAMAÇÃO DO ‘DE FÉRIAS NO SESC’

SESC ALTA FLORESTA

23 de janeiro

13h30 - Gincana Recreativa

14h - Paraquedas Lúdico Fechado

14h30 - Ovo na Colher / Estoura Balão

15h - Lanche

15h30 - Competição de Peteca / Dança da Cadeira

24 de janeiro

13h30 - Queimada

14h30 - Encher o Litro com Esponja / Bambolê no Cone

15h - Lanche

15h30 - Campeonato de Pebolim / Oficina de Pipa

25 de janeiro

13h30 - Pega Cone / Dinâmica com Bola / Desafio do Papel Higiênico / Bolas na Tabela de Basquete

15h - Lanche

15h30 - Paraquedas Lúdico Aberto / Oficina de Bilboquê (com Garrafa Pet)

26 de janeiro

13h30 - Funcional Kids / Batata Quente / Desafio do Objeto na Caixa

15h - Lanche

15h30 - Campeonato de Ping Pong / Oficina de Vai e Vem (com Garrafa Pet)

27 de janeiro

13h30 - Corrida de Saco / Escorrega na Lona / Banho de Mangueira

15h - Lanche

15h30 - Oficina de Slime e Encerramento.

30 de janeiro

13h30 - Gincana Recreativa (Divisão das Equipes) I Local: Unidade Descentralizada

14h - Paraquedas Lúdico Fechado I Local: Unidade Descentralizada

14h30 - Ovo na Colher / Estoura Balão I Local: Unidade Descentralizada

15h - Lanche I Local: Unidade Descentralizada

15h30 - Competição de Peteca / Dança da Cadeira I Local: Unidade Descentralizada

31 de janeiro

13h30 - Queimada I Unidade Descentralizada

14h30 - Encher o Litro com Esponja / Bambolê no Cone I Local: Unidade Descentralizada

15h - Lanche I Local: Unidade Descentralizada

15h30 - Oficina de Slime I Local: Unidade Descentralizada

1º de fevereiro

13h30 - Pega Cone / Dinâmica com Bola / Desafio do Papel Higiênico / Chutes a Gol com Venda nos Olhos I Local: Unidade Descentralizada

15h - Lanche I Local: Unidade Descentralizada

15h30 - Paraquedas Lúdico Aberto / Oficina de Bilboquê (com Garrafa Pet) I Local: Unidade Descentralizada

2 de fevereiro

13h30 - Funcional Kids / Batata Quente / Desafio do Objeto na Caixa / Corrida de saco I Local: Unidade Descentralizada

15h - Lanche I Local: Unidade Descentralizada

15h30 - Oficina de Vai e Vem (com Garrafa Pet) I Local: Unidade Descentralizada

3 de fevereiro

13h30 - Filme: Hotel Transylvania 3 I Local: Unidade Descentralizada

Lanche I Local: Unidade Descentralizada