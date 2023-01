Um homem de 31 anos foi vítima de fratura após acidente de trânsito no semáforo. Acidente registrado pela Polícia Militar nesta segunda-feira (16) no município de Alta Floresta, envolvendo um veículo pickup e uma motocicleta.



Conforme registro, a guarnição foi acionada pouco após as 11h da manhã, quando o acidente ocorreu no semáforo de cruzamento da Avenida Ayrton Senna com a rua T-6. Conforme relatos do condutor da pickup Currier, ele seguia na avenida, quando o motociclista furou o sinal vermelho, vindo a se chocar contra o seu veículo.



O homem seguia em uma motocicleta Factor acabou caindo com o impacto contra a pickup, sofrendo fratura aberta na perna direita. Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ao condutor, conduzindo ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin para atendimento médico.



O caso foi registrado e encaminhado para as devidas providências.