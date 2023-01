A Diretoria Municipal de Trânsito Transportes e Segurança recebeu, nesta quarta-feira (18), a visita técnica de integrantes da gestão pública do município de Campo Verde. A comitiva, liderada pelo arquiteto urbanista Jorge Alberto e fiscal Lincoln Leite, conheceu os vários departamentos da gestão municipal e também recebeu informações sobre as diversas ações realizadas pela segurança no trânsito.

Para o diretor do Departamento de Trânsito, Eder Cordeiro, este tipo de visita é gratificante para o município. “Mostra que estamos no caminho certo de trabalho. Isso atrai a atenção de outras cidades para ver, efetivamente como é executado o trabalho na prevenção e organização, e ser um exemplo”.

A visita técnica foi realizada durante o dia, quando foi possível apresentar a mobilidade urbana, como a calçada de modelo padrão na Avenida Ludovico da Riva. “Muito importante essa integração entre os municípios. Nesta visita mostramos nossas ações que dão certo, atividades que já ajudaram a diminuir acidentes e mortes no trânsito. Além de citar como funciona a estrutura da Guarda Municipal de Trânsito”, afirmou Cordeiro.