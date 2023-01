Foi realizada no pátio da Prefeitura de Alta Floresta, na manhã de quinta-feira, dia 19 de janeiro, entrega oficial de um caminhão ¾ (três/quarto) para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. O veículo entregue é zero quilômetro, com potência de 156 cv, com cabine suplementar, e capacidade para quatro pessoas sentadas.

O encarregado da equipe de roçagem, José João dos Santos, comemora essa conquista. “Para nós será muito útil. A equipe vai conseguir prestar um serviço ainda melhor. A população pode contar com o nosso trabalho”, disse.

Para o vereador Adelson da Silva Rezende, os servidores públicos estão recebendo condições para realizar um bom trabalho. “Mais um equipamento de qualidade para os servidores públicos poder desempenhar suas atividades. O sentimento é de gratidão e satisfação, por saber que a administração está produzindo a favor dos cidadãos”, argumenta.

Quem também está comemorando essa conquista é o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Roberto Patel. “Estamos com um equipamento novo e vamos proporcionar melhores condições de trabalho aos nossos servidores. Com a gestão Chico Gamba estamos dando melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores”.

O prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba explica que essa renovação e ampliação da frota é um objetivo da gestão. “Esse é o nosso objetivo! Temos que equipar as nossas secretarias, consequentemente iremos atender melhor a nossa população. Esse caminhão vai proporcionar mais conforto e segurança aos servidores”, finaliza.