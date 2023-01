Um açougueiro morreu ao tentar abater um porco em um matadouro em Hong Kong. O caso foi divulgado pelas autoridades locais. O homem de 61 anos trabalhava no Matadouro Sheung Shui, no norte da cidade, perto da fronteira com a China continental.

De acordo com a CNN, o açougueiro havia atirado no animal com uma arma de choque elétrico, para deixá-lo vulnerável e pronto para o abate, na última sexta-feira (20). No entanto, em poucos minutos, o porco recuperou a consciência e avançou sobre o homem e o derrubou no chão.

O profissional estava com um cutelo de 40 centímetros em uma das mãos quando foi atacado. Ao cair no chão, ele acabou se ferindo com o objeto cortante e perdeu muito sangue, informou a polícia.

Mais tarde, um colega do açougueiro entrou no estabelecimento e o encontrou inconsciente, com o cutelo na mão e um grave ferimento no pé esquerdo. Ele foi encaminhado ao hospital mais próximo, no entanto, foi declarado morto pela equipe médica.

Embora as autoridades tenham confirmado que o homem foi atacado pelo porco quando estava prestes a matá-lo, as investigações ainda não determinaram a causa oficial da morte do açougueiro.

Um porta-voz do Departamento do Trabalho de Hong Kong emitiu uma nota à imprensa afirmando que as investigações sobre o caso continuam. "O Departamento do Trabalho está triste com essa morte e expressa suas mais profundas condolências à sua família", diz o comunicado.

"Vamos concluir a investigação o mais rápido possível para identificar a causa do acidente, apurar a responsabilidade dos responsáveis", disse um porta-voz do departamento.

As autoridades de Hong Kong também não divulgaram informações sobre o que aconteceu com o porco.