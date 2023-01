Moradores da região da Comunidade Salete estão comemorando mais uma ação da Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Está em execução a construção de um bueiro com uma linha de aduelas na Segunda Norte. Essas melhorias devem beneficiar mais de 50 famílias que residem na região, além é claro, de outras famílias que utilizam a estrada.

Além da aduela, também está sendo realizado cascalhamento e passagem de água, com tubos de 40 cm. Para Jonas Pilger Dobrovoski, que há 37 anos resido na comunidade, esse trabalho tem um enorme significado. “Estamos muito contentes. Nunca tivemos um trabalho com essa qualidade”, comemora.

Ainda de acordo com Dobrovoski, com esse conjunto de serviços, o deslocamento será rápido, seguro e eficiente. “Não vamos ter mais problema em atrasar entrega da nossa produção”, afirma. O produtor rural cultiva em sua propriedade, além da criação de gado, hortifrutis que são comercializados no comércio de Alta Floresta.

Também morador da região desde 1984, Valdemir Ferraz, é só elogios. “Estão fazendo um trabalho muito bom. Está ficando maravilhoso. Não me lembro de ter visto algo igual”, celebra. De acordo com Ferraz, quando estiver concluído, algumas dificuldades ficarão no passado.

De acordo com o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, ao ouvir esses relatos, renovam-se as energias para mais um dia de trabalho. “Quando eu vejo que as pessoas estão felizes com nossa gestão, vejo que estamos caminhando no rumo certo. Vamos continuar a cada novo nascer do sol, procurar fazer o melhor. Também não posso deixar de agradecer ao Roberto Patel e sua equipe. Todos nós estamos de parabéns”, finaliza o prefeito.