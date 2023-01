A Prefeitura de Alta Floresta, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, informa que está com inscrições abertas para três novos cursos.

Estão abertas inscrições para dois cursos em parceria com o SENAR, sendo um de Administração de Pequenas Propriedades Rurais que será ofertado no período vespertino. E de Comercialização de Produtos Agropecuários que será ofertado no período noturno. Ambos com 20 vagas, destinado a pessoas acima de 18 anos.

Em parceria com o SENAC, será ofertado o curso de Auxiliar Administrativo, com 25 vagas, no período vespertino, destinado a jovens acima de 16 anos.

Os cursos serão aplicados no Centro de Cursos da Assistência Social, na rua B-5, setor B, onde as inscrições poderão ser feitas de forma presencial. As inscrições podem ser feitas pelos contatos (66) 99282-3422 – falar com Leida, ou (66) 98425-6396 – falar com Neidinha.