Vereador Cleidivan Ribeiro Alves (MDB), 28, conhecido popularmente como ‘Ratin’, foi preso após agredir uma mulher, na festa de aniversário da cidade de Rondolândia (1.600 km ao noroeste de Cuiabá), na madrugada de domingo (29). Polícia Militar registrou que a vítima levou tapas, chutes e teve o cabelo puxado. Ele precisou ser contido por 4 homens.

Conforme já divulgado pelo , uma das equipes que fazia policiamento no evento de aniversário da cidade quando foi chamada ao palco para solucionar uma confusão entre um homem e uma mulher por volta das 2h15.

A vítima, uma mulher de 48 anos, relatou que estava dançando com seu filho quando recebeu uma cotovelada. Ela então deixou o salão e foi se sentar. Quando retornou para dançar novamente, pela segunda vez ela foi agredida e ao tentar deixar o salão recebeu um tapa no rosto.

O filho dela então tentou impedir a agressão, mas o suspeito e sua esposa, uma mulher de 36 anos, começaram a puxar o cabelo da vítima e deram chutes nela, junto com outra pessoa que não foi identificada.

Resistência

A confusão foi contida pela PM e a vítima foi levada para um lugar seguro. Os policiais informaram o suspeito de que teria que ser levado à delegacia para o registro dos fatos, mas ele quis desobedecer, até que foi orientado pelo advogado da Câmara Municipal a seguir as ordens da polícia.

Ainda assim o homem resistiu e teve que ser imobilizado por 4 policiais, sendo então algemado. A vítima tinha ferimentos no pescoço, no peito, nos braços e estava com partes da roupa rasgadas. Ela sofre de problemas pulmonares e teve que ser socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde.

O suspeito permaneceu agressivo durante todo o trajeto à delegacia, apesar de ser aconselhado pelo advogado e só se acalmou quando o boletim de ocorrências estava sendo registrado.

Outro lado

Reportagem tentou contato com a Câmara Municipal de Rondolândia, mas sem sucesso. Já o celular do advogado que representou o vereador na delegacia, Diogo Jovino Ferreira estava desligado.