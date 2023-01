A renovação pode ser feita pelo aplicativo MT Cidadão ou pelo site oficial do Detran (www.detran.mt.gov.br)

As Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) vencidas em dezembro de 2022 devem ser renovadas junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) até esta terça-feira (31.01).

A renovação pode ser feita pelo aplicativo MT Cidadão ou pelo site oficial do Detran (www.detran.mt.gov.br), sem a necessidade de deslocamento às unidades da autarquia. A única etapa que exige deslocamento é para a realização do exame médico.

Pelo aplicativo MT Cidadão, também é possível renovar a CNH de condutores profissionais e os que necessitam de junta médica, como os condutores PCD.

Existem casos em que o condutor deverá renovar a CNH somente de forma presencial, com agendamento prévio do atendimento pelo site do Detran. CLIQUE PARA AGENDAR

O condutor flagrado em barreira de fiscalização de trânsito conduzindo veículo com a CNH vencida há mais de 30 dias poderá ser autuado por infração gravíssima, com penalidade de multa, medida administrativa de recolhimento da CNH e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado.

Para obter informações sobre o processo de renovação da CNH, o condutor pode entrar em contato pelo Disque Detran, no telefone (65) 3615-4800, ou pelo e-mail: [email protected]