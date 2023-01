O corpo de Felipe Melchior, de 26 anos, será transladado hoje, para Rondonópolis, Felipe morreu na tarde de ontem (30), em Alta Floresta, após sofrer uma descarga elétrica. Trabalhava em uma empresa de transportes e acabou morrendo quando o basculante (caçamba) da carreta encostou nos cabos de rede de alta tensão. O acidente aconteceu na MT-010.

Conforme noticiado pela site Nativa News, o Corpo de Bombeiros, recebeu a solicitação para atendimento onde um condutor bascular uma carreta e a caçamba encostou no fio elétrico energizado, ocasionando um curto circuito. O solicitante informou que havia um faiscamento no local e o motorista estava caído próximo ao veículo.

De acordo com os Bombeiros, foi solicitado apoio da equipe da concessionária de energia para interromper o fornecimento elétrico no local. Ao chegar no local a vítima foi encontrada pela guarnição sem sinais vitais.

O corpo de Felipe está sendo transladado para Rondonópolis, onde será velado. Ele deixou esposa e três filhos.