Gestante de 4 meses e filha de 12 anos ficaram feridas em um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio na manhã de terça-feira (31), no bairro Jardim Almeida Prado, em Alta Floresta. Segundo informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 06h37 para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na avenida principal.

Ao chegar no local, foi constatado que a motociclista bateu na traseira do veículo no momento em que ele saia de um posto de combustível. Com o impacto ela e a filha caíram. A adolescente foi encontrada muito nervosa já sem o capacete, a mãe permaneceu deitado de bruço, com o capacete, consciente.

Ela foi imobilizada e transportada para o Hospital Regional. Seu estado de saúde atual não foi divulgado. O condutor do veículo não sofreu lesão alguma e permaneceu no local para procedimentos necessários.