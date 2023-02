Neste final de semana, a Prefeitura de Alta Floresta, juntamente com a Secretaria de Educação e Projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, entregou mais um parquinho para a criançada do município. O novo parque está instalado na Praça Cívica, e comporta crianças de 05 a 12 anos de idade.

“É um sentimento de alívio, de satisfação. Eu tenho memória afetiva com essa praça, eu cresci aqui, tenho várias lembranças de quando criança, e eu queria que a minha filha compartilhasse disso, tivesse a oportunidade de brincar aqui, a nossa praça tinha um parque bem legal de madeira, mas passou muito tempo sem manutenção correndo risco de machucar as crianças e hoje a gente consegue inaugurar um parque todo alegre, colorido e eu acredito que venha muito mais, estou nessa confiança, a gente está bem satisfeita”, destacou a representante de um grupo de mães que cobravam espaços de lazer, Ana Carolina França.

Os parques infantis vão muito além da diversão e distração, eles também auxiliam no desenvolvimento psíquico, motor e social da criança. “É muita satisfação, nós tivemos em nosso gabinete as mães pedindo esse parque aqui na praça cívica. Nós já instalamos nas escolas, 18 parques, esse é o decimo nono agora instalado na praça cívica onde nós já instalamos a pista de skate e agora o parque, queremos estar ampliando e dando nova vida para a praça cívica, então a gente fica feliz de estar hoje aqui fazendo essa entrega. Esse parque vem para as crianças gastarem suas energias”, pontuou o prefeito, Valdemar Gamba.

Contando com a presença de secretários municipais, vereadores, mães e muitas crianças ansiosas pelo parque, a primeira-dama e coordenadora do Projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, Vilma Boaro Gamba, falou da satisfação de atender o anseio das mães e promete muito mais cuidados. “Estou muito feliz, a gente consegue atender o anseio das mães, de ter um parquinho aqui na praça, um lazer para as crianças nos finais de semana e finais de tarde, a gente pretende ampliar mais esse parquinho, trazer mais melhorias e com certeza eu vou estar lutando para essas melhorias e a instalação de outros parquinhos. E eu só peço, vamos cuidar do que é nosso, porque isso aqui não é da prefeitura, não é do vereador, não é do secretário, é nosso. Estou muito grata por estar aqui inaugurando esse parquinho”, pontuou a primeira-dama.