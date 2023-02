Atendimento online facilita a vida dos proprietários de veículos que antes tinham que ir às unidades do Detran

O proprietário que teve o Certificado de Registro do Veículo (CRV) rasurado, roubado, furtado ou extraviado e precisa vender o veículo pode fazer a solicitação da segunda via pelo aplicativo MT Cidadão.

Para solicitar a segunda via, é preciso baixar o aplicativo, fazer o cadastro, ir ao menu “Meus Veículos”, digitar a placa e, em seguida, no botão “Emissão de segunda via”. Na sequência, deve fazer a marcação correspondente “Por erro do requerente” ou “Extravio, roubo e furto”.

Após a solicitação da segunda via e o pagamento da taxa, o proprietário deve ir a uma unidade do Detran com a cópia dos documentos pessoais, CRV original - quando a solicitação for por erro do requerente- para fazer a auditoria do processo e a finalização do documento, que ficará disponível de forma eletrônica (CRV-e) no app MT Cidadão.

A opção para a emissão da segunda via do CRV só irá aparecer no aplicativo MT Cidadão para os veículos que foram emplacados, transferidos antes do dia 4 de janeiro de 2021, data em que o documento do veículo se tornou eletrônico e não mais em papel moeda, o antigo “verdinho”.

“Iniciar o serviço online reduziu o tempo que o cidadão gastava nas unidades do Detran, proporcionando mais agilidade na execução dos serviços”, destaca o presidente da autarquia, Gustavo Vasconcelos.

Serviços online

Além da solicitação da segunda via do CRV, também estão disponíveis de forma online os seguintes serviços:

- Renovação da CNH;

- Emissão do Licenciamento (agora impresso de forma online, em papel comum);

- Abertura do processo de transferência de propriedade;

- Mudança de município;

- Abertura do processo de primeiro emplacamento;

- Intenção de venda (para veículos adquiridos e emplacados a partir do dia 04/01/2021);

- Troca para Placa Mercosul (após abrir o processo pelo aplicativo, o cidadão deve agendar, no próprio aplicativo, o horário e local para fazer a vistoria veicular presencialmente);

- Inclusão de financiamento;

- Baixa de financiamento;

- Renovação para condutor PCD;

- Segunda via da CNH;

- Troca para CNH definitiva;

- Inclusão de atividade remunerada EAR na CNH (para motoristas profissionais e de aplicativo);

- Emissão de certidão do condutor;

- Solicitação da Permissão Internacional para Dirigir (PID) e muitos outros.