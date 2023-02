A mangueira de um botijão de gás pegou fogo e causou um principio de incêndio em uma casa, na noite de sexta-feira (10), na rua Santa Catarina, bairro cidade Alta, em Alta Floresta. Ninguém se feriu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 20h42 e, quando chegaram ao local, identificaram que se tratava de um incêndio na mangueira do regulador da botija.

Por conta disso, o fogo estava concentrado no fogão de cozinha, as chamas aqueceram parte do forro de PVC da residência. O Corpo de Bombeiros fez extinção das chamas com linhas de mangueiras. Os militares também realizaram a contenção do vazamento do gás e a retirada da botija de dentro do imóvel.