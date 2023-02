Durante o período de Carnaval, a população mato-grossense precisa ter cuidado redobrado para evitar acidentes. Por este motivo, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso lista alguns cuidados essenciais que podem ser tomados pela população.

Para confraternizações próximas a piscinas, cachoeiras e rios, o Corpo de Bombeiros orienta a população a sempre ficar atenta e respeitar as sinalizações do local; evitar entrar na água durante ou após chuvas, em razão da possibilidade de cabeças d’água; e também após ingerir bebidas alcoólicas ou alimentos em excesso.

“Cabeça d’água é um fenômeno da natureza que arrasta tudo o que está por perto quando chega. Devido à chuva na parte alta do rio, o volume de água pode aumentar de forma repentina. Por isso, recomendamos também para que a população fique atenta quanto ao surgimento de detritos e mudança na cor da água. Esses dois fatores indicam o possível surgimento desse fenômeno. Ao perceber essas características, a pessoa deve imediatamente sair da água”, explica o tenente-coronel Mário Henrique Faro Ferreira, comandante do 1º Batalhão Bombeiro Militar de Cuiabá.

Durante esta época também é comum que as pessoas viagem para aproveitar o feriado prolongado. Antes de sair, é necessário fechar os registros de água e gás; tirar eletrodomésticos da tomada; não deixar animais de estimação desassistidos dentro de casa; e fazer a revisão do veículo que será utilizado.

O Corpo de Bombeiros também orienta para que os motoristas optem por viajar durante o dia devido a visibilidade ser maior e evitem viagens com condições desfavoráveis, como chuva ou neblina. O uso de cinto de segurança em todos os passageiros e cadeirinha adequada para a faixa etária indicada para a criança são indispensáveis.

“São medidas muito simples que ao serem tomadas podem salvar muitas vidas. Quando se tem esse tipo de cuidado, você não está apenas salvando sua vida, como também a do próximo”, afirma o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alessandro Borges.

Os mato-grossenses que optarem por festas em locais fechados ou abertos com concentração de público também precisam ter atenção. A Corporação orienta a localizar as saídas de emergência, manter as crianças em constante vigilância e dar preferência para locais que possuam alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Operação Carnaval 2023

A partir desta sexta-feira (17), o Corpo de Bombeiros irá reforçar o atendimento preventivo e operacional com o emprego de bombeiros militares nos principais locais de concentração de público. Ao todo, cerca de 950 militares estarão presentes em 36 locais onde haverá festa de carnaval, em 34 municípios no decorrer dos cinco dias de prevenção.

O objetivo da operação visa proporcionar serviços de prevenção e intervenção em situações de riscos e acidentes, em locais de eventos com significativa concentração de público e nas principais rodovias de acesso das cidades com grande fluxo de pessoas, promovendo maior segurança aos foliões.