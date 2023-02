Nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, a gestão pública municipal, representada pela diretora de Turismo, a turismóloga Geiziana Nunes, participou de uma reunião para ouvir as demandas da Associação Guadalupe Agroecológica – AguA.

A reunião aconteceu no Sitio Flores, localizado na Comunidade Nossa Senhora do Guadalupe, zona rural do município de Alta Floresta. E teve como foco o fortalecimento do turismo de base comunitária na comunidade de forma que venha a contribuir com a articulação e viabilização de um evento para a apresentação de um roteiro de Turismo de Base Comunitária da AGuA.

O Turismo de Base Comunitária, que vem se fortalecendo no município, é uma forma de fazer turismo na qual a comunidade local é protagonista da experiência. Os comunitários recebem os viajantes em suas casas e organizam atividades para mostrar o dia-a-dia e a cultura dos moradores. Além disso, tem como pilar a sustentabilidade (sociocultural, econômica e ambiental).

Além dos representantes da AGuA, a reunião contou com a presença da diretora municipal de turismo e a representante do Instituto de População, Sociedade e Natureza – ISPN (do ICV – Instituto Centro de Vida), Isabella Fagundes.