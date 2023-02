Uma mulher de 37 anos, teve sua casa cravada de balas na noite desta sexta-feira (17), em Colíder. Ela contou à polícia que estava no quintal de sua residência e minutos depois de entrar na casa, ouviu barulho de uma moto se aproximando e parando em frente ao seu portão.

Logo em seguida, foi disparada uma rajada de balas em direção à janela do seu quarto. A mãe dela, que dormia no quarto, por pouco não foi atingida. A mulher informou que há pouco tempo teve um desentendimento com um empresário da cidade e vinha sendo ameaçada.

No local, os policiais militares encontraram várias cápsulas deflagradas de calibre 9mm. O fato será investigado pela Polícia Civil.