Turismo de Mato Grosso voltou a ser pauta de discussões na Assembleia Legislativa e governo do Estado. Estudo divulgado na última semana, pela Secretaria Adjunta de Turismo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), mostrou que maior parte dos estrangeiros que visitam os atrativos mato-grossenses são do Reino Unido, Estados Unidos e França.

Os moradores do estado, por outro lado, alegam que gostariam de explorar mais as belezas da região, mas citam o valor com empecilho. Enquete feita pelo mostrou quem mora no estado até passeia pelos pontos turísticos, mas não tanto quanto gostariam. 64% das respostas diz que o impeditivo é o alto custo para deslocamento e hospedagem.



Parcela correspondente a 20% dos votantes disse que visite com frequência variados atrativos do estado e reconhece que há muitos locais bonitos para se conhecer. Pantanal, Nobres e Chapada dos Guimarães são dos mais visitados, principalmente pela proximidade da Capital.



Uma minoria, 16%, diz que não se interessa muito pelos pontos de turismo de Mato Grosso, prefere investir em passeios para outras partes do Brasil. A enquete ficou no ar entre os dias 11 e 18 de fevereiro para votação.



Turistas internacionais no Brasil



De acordo com o Ministério do Turismo, mais de 3,63 milhões de turistas internacionais visitaram o Brasil em 2022. O dado é de um estudo da pasta, contudo, não há dados referentes a Mato Grosso.

A chegada de estrangeiros ao país aumentou quase cinco vezes em relação a 2021.

Apesar da alta, o número ainda é 43% menor que o registrado no pré-pandemia. Segundo o levantamento, os argentinos (1.032.762), os norte-americanos (441.007) e os paraguaios (308.234) foram os que mais visitaram os destinos brasileiros ao longo do último ano.



São Paulo (1.505.129), Rio de Janeiro (652.962), Paraná (522.832) e o Rio Grande do Sul (474.474) foram as principais portas de entrada desses turistas internacionais ao país.