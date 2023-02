A equipe da Delegacia de Sinop cumpriu na manhã desta quinta-feira (23.02) o mandado de prisão temporária contra um dos autores da chacina ocorrida na terça-feira, que vitimou seis adultos e uma adolescente, em um bar da cidade. Duas vítimas eram pai e filha.

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, estava com a prisão decretada pela 1a Vara Criminal de Sinop após a Polícia Civil identificá-lo como um dos autores dos homicídios. Ele foi preso em uma residência no bairro Jardim Califórnia e está sendo encaminhado à Delegacia de Sinop para interrogatório.

O delegado responsável pela investigação, Bráulio Junqueira, representou à Justiça pelas prisões dos dois autores da chacina. O outro autor, Ezequias Sousa Ribeiro, de 30 anos, morreu na tarde de ontem, em confronto com policiais do Batalhão de Operações Especiais. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital regional de Sinop, mas não resistiu aos ferimentos.

Desde a data da chacina, as forças de segurança de Sinop se empenharam para localizar os dois autores do crime que abalou a cidade. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, além do apoio do Ciopaer, foram empregadas para a captura dos dois responsáveis pelos homicídios.

Chacina

Na tarde da terça-feira, 21 de fevereiro, a equipe plantonista da Delegacia de Sinop foi acionada pela PM, que informou a ocorrência de várias mortes, em um bar localizado no Residencial Lisboa. No local, os policiais civis se depararam com seis vítimas já em óbito.

Populares presentes no local informaram que dois homens estavam jogando sinuca com as vítimas e teriam perdido uma quantia significativa de dinheiro. As vítimas teriam zombado da dupla por perder os jogos.

Em certo momento, a dupla deixou o bar em uma camionete branca, e retornou pouco depois, já armada. Um dos homens estava com uma pistola 380 e o outro com uma espingarda calibre 12. O suspeito com a pistola colocou todas as vítimas em uma parede, e o outro chegou disparando contra o grupo junto com o parceiro.

A equipe aguardou a conclusão dos trabalhos da perícia e do IML e depois se deslocou até o hospital regional para saber informações doa vítima Elizeu, que foi socorrida com vida pelo Corpo de Bombeiros, e encaminhada para cirurgia. Por volta das 23h, a Delegacia da Polícia Civil recebeu a informação de que a vítima Elizeu não resistiu aos ferimentos.

O delegado responsável pela investigação, Bráulio Junqueira, ouviu as testemunhas do crime ainda na madrugada de terça para quarta-feira e encaminhou representação à Justiça pelas prisões dos dois autores identificados.

O veículo em que estava a dupla foi localizado no bairro Gente Feliz, em Sinop, na quarta-feira (22). Na caminhonete estava uma das armas usadas nos homicídios, a espingarda calibre 12, além de 12 munições e os carregadores da pistola. O veículo e os materiais encontrados foram encaminhados à Delegacia de Sinop.

Vítimas

As vítimas foram identificadas como L.F.A, de 12 anos; Orisberto Pereira Sousa, de 38 anos; Adriano Balbinote, de 46 anos; Elizeu Santos da Silva, de 47 anos (morreu no hospital); Getúlio Rodrigues Frazão Júnior, de 36 anos; Josué Ramos Tenório, de 48 anos; e Maciel Bruno de Andrade Costa, de 35 anos.