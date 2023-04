Foi realizada pela Administração Municipal, Apresentação de Resultados da Gestão Estratégica, referente ao ano de 2022, através da Coordenação do GPE Local. A apresentação foi realizada de forma virtual e foi disponibilizado um link para todos aqueles que tivessem interesse em acompanhar os resultados pudessem participar.

O Programa de Apoio ao Gerenciamento do Planejamento Estratégico dos Municípios (GPE), é uma ferramenta de controle social que o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), disponibiliza para a sociedade verificar a evolução e os resultados do Planejamento Estratégico do Município, que teve adesão de Alta Floresta.

“Essa iniciativa do Tribunal de Contas é estratégica para os municípios. Enquanto gestão pública, não tivemos dúvidas em renovar o termo de adesão quando assumimos a gestão em 2021, e em renovar o termo este ano. Essa ferramenta nos auxilia em nossa gestão para obtenção de resultados para sociedade”, comemora o secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino.

Em Alta Floresta, o Comitê é composto pelo prefeito Chico Gamba e por todos os secretários das pastas da Administração Municipal, que são membros natos do Comitê e pela Coordenação do GPE Local, que é exercida pelo Diretor de Planejamento, Marcos Roberto Tiso e pelo Administrador, Lauriano Antônio Barella.

Das 37 metas estabelecidas para 2022, Alta Floresta alcançou 30, ou seja, 81,08%. Segundo o GPE, para 2022, a meta era ter entre 73% e 77%, das vias públicas urbanas pavimentadas. Mas, a Gestão Pública Municipal, alcançou 78%.

Outros trabalhos de Infraestrutura, que também chamam atenção é a situação dos bueiros em área rural e urbana, que estão em bom estado de conservação. A meta pré estabelecida era de 49% a 55%, mas a Prefeitura de Alta Floresta alcançou 66%. Outro ponto é a condição das vias rurais em bom estado. O pré estabelecido era entre 83% e 86%, mas, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, alcançou o índice de 88%.

Ainda sobre o trabalho no setor de Infraestrutura, previamente estava estabelecido um percentual entre 55% e 62%, para pontes na área rural em bom estado de conservação, mas esse índice chegou a 79%. Sendo que, os trabalhos de manutenção dos bueiros, vias rurais e pontes, são três metas apresentadas que se tornaram cases do município.

Outro resultado expressivo, que evidencia o trabalho conjunto entre o prefeito Chico Gamba, e o Governador Mauro Mendes, diz respeito a iluminação pública no perímetro urbano. Através de um convênio entre os dois poderes, está sendo implantada iluminação LED. Segundo o GPE, em 2022, a meta era implantar essa tecnologia em 12% das vias, índice que foi alcançado.

“Além destes resultados, conseguimos atingir muitas outras metas previstas para o ano passado. Todos os dias eu converso e cobro dos nossos secretários empenho e dedicação. Também deixo os meus agradecimentos aos nossos servidores públicos. Sem o esforço e compromisso deles, não teríamos alcançado tantos resultados e contamos com este empenho para o cumprimento das metas previstas para este ano de 2023”, agradece o prefeito Chico Gamba.