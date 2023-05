Uma jovem de 21 anos teve de procurar o Corpo de Bombeiros em Alta Floresta, para conseguir tirar um anel do dedo. Ela foi até a unidade dos bombeiros na segunda-feira (1), após realizar várias tentativas de retirar o acessório da mão sem sucesso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu por volta das 08h15 da manhã, quando a mulher procurou a unidade apresentando com edema no dedo causado por anel de aço cirúrgico, após tentativa de retirada com corta aliança, sem sucesso.

O Corpo de Bombeiros informou que os militares avaliaram o caso e concluíram que cortar a peça seria a melhor opção. O procedimento foi realizado utilizando equipamentos específicos, como corta anel, corta frio, alicate de bico e de corte, para a retirada do anel de aço, sem ferimentos no dedo da mão da jovem.

Ela não teve nenhum ferimento e foi liberada.