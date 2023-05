APolícia Rodoviária Federal divulga nesta terça-feira (02) o balanço da Operação Dia do Trabalhador 2023, realizada entre a sexta-feira (28) e a segunda (01), nos trechos de rodovias federais que cortam o estado.

Durante este período, houve uma intensificação nas ações de Educação para o Trânsito, além do reforço do policiamento ostensivo preventivo. As equipes da PRF lavraram cerca de 2.500 autos de infrações diversas, dos quais, 333 foram de ultrapassagem indevida.

Fiscalizações

Objetivando evitar acidentes, os policiais submeteram aproximadamente 2.600 condutores ao teste de etilômetro, dos quais, 37 foram autuados por dirigir sob influência de álcool e 71 foram autuados por recusa. Além disso, somam-se ao quadro de condutas de risco 50 condutores sem utilizar o cinto de segurança e 54 crianças sem dispositivo de retenção (cadeirinha).

Nas rodovias federais em Mato Grosso foram fiscalizadas aproximadamente 10 mil pessoas e 8.760 veículos, além de registrados 31 acidentes, com 23 pessoas feridas e 04 mortas em regiões pontuais, fora de trechos sensíveis.

A instituição reforçou desde o primeiro dia do feriado a fiscalização nos mais de 5 mil quilômetros de rodovias que percorrem o estado, foram 593 policiais em serviço e mais de 48 horas de operação de radar móvel para fiscalizar excesso de velocidade. Foram recolhidos, ao todo, 173 veículos, além de 475 recolhimentos de CRLV realizados.

Combate ao Crime

45 ocorrências policiais foram registradas. Em Mato Grosso, 02 veículos foram recuperados e 38 pessoas foram detidas por crimes diversos, dos quais 15 foram por alcoolemia.

Educação para o trânsito

Durante a Operação Dia do Trabalhador 2023, foram realizadas diversas ações educativas, abordando temas relacionados ao trânsito, baseados em dados estatísticos, com foco na prevenção da acidentalidade e na conscientização dos condutores. Neste período, 28 campanhas educativas foram realizadas e mais de 1.300 pessoas atingidas.

A opção pela “conscientização” deve-se ao fato de que 77% dos acidentes ocorridos nos primeiros três meses de 2023 tiveram como causa escolhas erradas por parte dos motoristas. De acordo com os dados apresentados pela Diretoria de Operações da PRF, são exemplos desse tipo de conduta evitável: ultrapassagens indevidas, velocidade incompatível, ingestão de álcool, falta de atenção e desobediência às leis de trânsito.

No trânsito, escolha a vida!

A Operação Dia do Trabalhador 2023 marcou o início do Maio Amarelo. Criada em 2011, a campanha reúne esforços de órgãos de trânsito para conscientizar motoristas sobre o respeito às leis e aos demais usuários das vias e busca a redução no número de acidentes, mortes e feridos.

O Maio Amarelo também tem como objetivo cumprir as metas para a Década de Ação para a Segurança no Trânsito, estabelecidas pela Organização das Nações Unidas. A PRF faz parte do Maio Amarelo e vai atuar na conscientização dos motoristas. Com o tema “Nossas escolhas salvam vidas”, são desenvolvidas atividades educativas, como palestras e o cinema rodoviário.