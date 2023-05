EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA., inscrito no CNPJ: 12.194.903/0001-30, torna público que requereu junto a SEMA/MT, Licença Ambiental Simplificada (LAS) com pedido de supressão vegetal para a implantação de uma Fazenda Solar, localizada na Fazenda Santo Antônio, no município de Juína– MT.

Coordenada geográfica: 11°26'38.00"S e 58°48'06.00"O.