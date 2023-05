Na manhã desta terça-feira, dia 9 de maio, a Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, recebeu cartões do Programa Ser Família. Essa que é uma iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (SETASC).

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Mariney Munhoz, explica que os cartões irão atender diversos públicos, como crianças, idosos, mulher, indígenas, entre outros. “É um programa bem completo que irá atender pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. Esses cartões irão beneficiar crianças, mulheres, idosos, entre outros”, explica.

O Programa Ser Família foi idealizado pela primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, e consiste na distribuição de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao todo o Programa Ser Família é subdividido em onze subprogramas. Em Alta Floresta, a distribuição dos cartões terá início nesta quarta-feira, dia 10 de maio. Cada beneficiário irá receber R$ 220 mensais, para compras em supermercados previamente credenciados pelo Estado.

Os cartões serão separados por região e poderão ser retirados em seu CRAS de referência. Lembrando que, o CRAS Casa da Família, atende o bairro Cidade Alta e região, e o CRAS Conviver é referência para as famílias da região central.

“Deixo aqui os nossos agradecimentos ao Governador Mauro Mendes e a primeira-dama, Virginia Medes, por terem essa preocupação com as pessoas de todo o Estado e em especial, pelas famílias da nossa cidade”, agradece a primeira-dama, Vilma Gamba.

Para o prefeito Chico Gamba, essa iniciativa do Governo do Estado, representa muito para os municípios. “Vamos nos ajudar a dar esse suporte para as famílias. Alta Floresta recebeu 1.090 cartões, que irá representar mais de R$ 230 mil. Agradeço ao Governador e primeira-dama por essa parceria e trabalho conjunto”, finaliza.