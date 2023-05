Na manhã de terça-feira, dia 9 de maio, o prefeito Chico Gamba, esteve acompanhando as obras de pavimentação asfáltica que estão sendo executadas nos bairros Jardim Universitário e Tropical. Os recursos para execução deste serviço são de emendas do Deputado Estadual, Eduardo Botelho e do Senador Wellington Fagundes, e apoio do vereador Douglas Teixeira.

Serão pavimentados 29.799,58 metros quadrados de asfalto, com investimentos na ordem de R$ 5.863.968,10, sendo R$ 5.197.550,72, através de emendas e R$ 666.417,38 com recursos próprios da Prefeitura de Alta Floresta.

Para o vereador Douglas Teixeira, este é um sonho que está virando realidade. “Fico feliz em poder contribuir e ajudar os moradores do Jardim Universitário. Esse que é um sonho que está tornando-se realidade. Meus agradecimentos ao deputado Botelho, ao nosso Senador Wellington Fagundes, e ao nosso secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino. Fica também os meus agradecimentos ao prefeito Chico Gamba”, agradece.

O prefeito Chico Gamba destaca que este é mais um passo importante para o município. “Cada metro de asfalto construído é uma nova vitória. Logo o Universitário será contemplado com 100% de ruas asfaltadas”, comemora. O prefeito também agradece os envolvidos. “Os nossos agradecimentos ao deputado Botelho, Senador Wellington Fagundes e ao vereador Douglas Teixeira, pelo seu esforço em buscar recursos para tornar esse asfalto possível”.