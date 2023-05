O grave acidente foi registrado, na tarde deste sábado (13), envolvendo um Honda Civic, placas de Vera e uma carreta Mercedes-Benz Axor branca, placas de Tapurah, no trecho da rodovia federal em Nova Mutum. A assessoria da Rota Oeste confirmou que quatro ocupantes, todos do automóvel, faleceram. As identidades ainda serão confirmadas.

A dinâmica do acidente ainda está será apurada. A concessionária informou que o condutor da carreta não foi localizado até o momento pelas equipes. Com o violento impacto o Civic teve boa parte da estrutura arrancada. Os dois veículos pararam fora da pista.

As equipes de resgate estão no local e isolaram a área para análises da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Polícia Rodoviária Federal. A pista não foi interditada.