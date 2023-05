Em uma das principais rotas do ecoturismo e turismo de aventura no Mato Grosso, a hospitaleira cidade de Jaciara, reserva uma ampla diversidade de paisagens e espécies de fauna e flora do cerrado, com muitos atrativos naturais para todos os gostos, desde passeios mais tranqüilos para toda a família até opções que geram mais adrenalina para os aventureiros.

Essa cidade do interior do Mato Grosso, com seus 27 mil habitantes, tem uma natureza riquíssima, um povo acolhedor e um cotidiano tranqüilo bem diferente dos grandes centros.

A cidade é muito interessante e vale a pena fazer um City Tour, percorrendo suas ruas para uns bons cliques em frente à igreja São Francisco, paróquia que tem o nome do padroeiro da cidade e até mesmo no Mirante dos Desejos com sua arte de rua e a contemplação de um visual incrível.

Alimentação

Os restaurantes estão distribuídos por todo o município, desde a região central, na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, como em outras regiões, a exemplo da Estrada Parque Cachoeira da Fumaça (MT-457), com o Bistrô da Toca e BR- 364, com o Restaurnte Pensão Seca. O Taba Hotel e o Hotel Toquinho, são meios de hospedagem que dispõem de restaurante com uma culinária peculiar.

É possível saborear desde uma comida caseira com pratos típicos, até churrasco, pizzas e lanches.

Hospedagem

A cidade conta com diversos meios de hospedagem com os mais diferentes níveis de conforto. A maior parte dos hotéis se localiza na região central da cidade, como o tradicional Taba Hotel. Também é possível se hospedar no Balneário BH, localizado na região da Estrada Parque, zona rural e Hotel Toquinho, um hotel temático do Fluminense localizado na rodovia BR-364. Há opções de camping como o Camping Bixo do Mato e Camping Flor do Cerrado.

Atrativos Turísticos

Rota das Cachoeiras: Visitação de três Complexos de Cachoeiras: o da Cachoeira da Mulata, o da Cachoeira da Fumaça e a da Cachoeira dos Hippies.

Em aproximadamente cinco (5) horas é possível conhecer várias cachoeiras, nascentes e tomar banhos em piscinas naturais e sempre acompanhado por um guia de turismo, especialista em atrativos naturais.

Caverna que Chora: Esta caverna oferece uma das experiências mais emocionantes que o visitante pode leval de Jaciara. Localizada na zona rural, este atrativo tem um belo pórtico de entrada e possui diversas galerias e salões de arenito , além de uma bela Cachoeira, a do Rejuvenescimento. Vale a pena fazer a trilha dentro dela, o final é surpreendente.

Para se visitar a caverna , é necessário e obrigatório estar acompanhado por um guia de turismo Regional.

Rio Tenente Amaral: Esse rio proporciona a prática de rafting . Com duração aproximada de três horas, o passeio passa por diversas corredeiras e algumas cachoeiras e os participantes descem o rio dentro de um bote inflável. Para praticar o rafting é necessário agendar com operadora de turismo local. Recomendamos a Nativão pois é única no segmento que certificou o sistema de gestão de segurança da atividade de rafting pelo Inmetro.

Temporada de Esportes Radicais: Marcado no Calendário de Eventos Oficial do Ministério do Turismo de 2023, durante todo o mês de setembro, com diversas modalidades esportivas e atrações musicais, este evento promete movimentar a cadeia produtiva do turismo de Jaciara-MT. O evento é realizado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer.

O rapel, a descida de duck e o balonismo, também fazem parte das atividades turísticas a serem feitas em Jaciara. Este destino turístico, oferece opções de visitação para um mínimo de três dias.

Pratique o turismo legal, seguro e responsável, contratando serviços de empresas que tenham Cadastur e que incentivem a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade. Turismo Responsável é prestar atenção, tomar ações e assumir responsabilidade pelos seus impactos – sejam eles positivos ou negativos. Impactos estes que você, turista, e todo o trade turístico) traz para a economia, a sociedade, a natureza, o meio ambiente e, sobretudo, o futuro do planeta.