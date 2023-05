Carro pegou fogo no começo da tarde desta terça-feira (23), no meio da avenida Historiador Rubens de Mendonça, conhecida popularmente como av. do CPA. Não houve feridos. Vídeos mostram o momento em que o veículo Ford Eco Sport é tomado pelas chamas. Durante o incêndio, explosões não registradas por populares que passam pelo local.

Uma fumaça densa toma o céu na região, que abriga vários empreendimentos. O Corpo de Bombeiros esteve no local e apagou o incêndio, mas o carro teve perda total. Causas do incêndio ainda não foram identificadas.