A previsão do tempo para esta quarta-feira (24) é de dia ensolarado com névoa seca em todo o Centro-Oeste, salvo nas áreas de Aripuanã e Alta Floresta, em Mato Grosso. A temperatura mínima fica em torno de 20°C e a máxima pode chegar aos 37°C. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 85%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.